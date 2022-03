Wüst will beschleunigten Kohle-Ausstieg trotz Ukraine-Krise

Düsseldorf (dpa)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hält trotz offener Energieversorgungsfragen infolge des Krieges in der Ukraine an einem früheren Kohleausstieg grundsätzlich fest. Allerdings sei nun klar: «Die Hoffnung, Kohle übergangsweise durch russisches Gas ersetzen zu können, hat sich jetzt zerschlagen», sagte er am Dienstag in Düsseldorf. «Diese Brücke wird nicht tragen.»

Von dpa