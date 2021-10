Wüst will Besuchsrecht bei sterbenden Angehörigen

Das kündigte Wüst am Donnerstag in Düsseldorf bei einer Pressekonferenz nach der ersten Kabinettssitzung an. Zu Beginn der Corona-Pandemie seien Menschen im Krankenhaus allein gestorben. Besuche von Angehörigen seien aber in der letzten Lebensphase ein Menschenrecht. Die Landesregierung habe deshalb Änderungen des Krankenhausgestaltungsgesetzes auf den Weg gebracht, die im Februar 2022 in Kraft treten sollen