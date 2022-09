Wüst würdigt Pleitgen als «großen Medienmacher»

Köln (dpa)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat den gestorbenen früheren WDR-Intendanten Fritz Pleitgen als «großen Medienmacher» gewürdigt. Pleitgen sei ein Journalist «mit Weitsicht und höchstem Anspruch an Glaubwürdigkeit» gewesen, teilte Wüst am Freitag mit. «Wie kaum ein anderer hat er den Westdeutschen Rundfunk und dessen Entwicklung geprägt - und damit in besonderer Weise auch unser Land Nordrhein-Westfalen.»

Von dpa