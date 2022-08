Wüst zu Gorbatschow: NRW verliert einen großen Freund

Düsseldorf (dpa/lnw)

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Mittwoch im Landtag dem verstorbenen ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow gedacht: «Ob Bonn, Dortmund oder Münster - viele Menschen erinnern sich an Gorbis Besuche der Annäherung in unserem Land», so Wüst. Die Welt habe «einen der größten Staatsmänner der Zeitgeschichte» verloren.

Von dpa