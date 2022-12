Wüst zu Umsturzplänen: «Nicht in lächerliche Ecke schieben»

Düsseldorf (dpa/lnw)

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat davor gewarnt, die Gefahr durch die Reichsbürger zu unterschätzen. «Man darf das nicht in die lächerliche Ecke schieben», sagte Wüst am Donnerstag in der Sendung «Frühstart» von RTL/ntv.

Von dpa