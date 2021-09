Wuppertal öffnet Engels-Haus: Festakt mit Verhüllung

Nach rund fünfjähriger Sanierungspause öffnet in Wuppertal am heutigen Samstag (09.45) das Engels-Haus. Das historische Fachwerkhaus war für 4,8 Millionen Euro restauriert worden. Das Gebäude ist die zentrale Gedenkstätte für den in Wuppertal geborenen Mitbegründer des Kommunismus - Friedrich Engels (1820-1895). Im Haus gibt es eine neu zusammengestellte Ausstellung zum Leben des Sozialrevolutionärs. An der Eröffnung wollte auch NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) teilnehmen.

Als Kunstaktion zur Wiedereröffnung wurde vor dem Haus eine Plane mit Schwarz-Weiß-Fotos von 200 Wuppertalerinnen und Wuppertalern aufgespannt. Die Bürger hatten vorab Glückwünsche zum Engels-Geburtstag geschickt. Mit einer Fanfare - gespielt von Blechbläsern des Wuppertaler Sinfonieorchesters - fällt am Vormittag die Verhüllung und gibt den Blick auf das sanierte Haus frei. Besucher haben nach der Enthüllung am Samstag und Sonntag freien Eintritt, sie müssen aber online ein Ticket buchen.