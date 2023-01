„Wüst geht es nur um Orden und Ehrungen“

Der Coesfelder Henning Höne will am Samstag neuer FDP-Landeschef werden. Im Interview mit unserer Redaktion spricht er über Kritiker, Atomkraft, Fracking und den NRW-Ministerpräsidenten.

Der letzte FDP-Politiker, der in NRW zugleich als Partei- und Fraktionschef amtierte, war 2017 Christian Lindner. Der 35-jährige Coesfelder Henning Höne will jetzt dem Beispiel folgen. Der Fraktionschef im NRW-Landtag bewirbt sich um den Parteivorsitz – als Nachfolger von Joachim Stamp. Bislang gibt es keinen Gegenkandidaten. Vor dem Parteitag am Samstag in Bielefeld spricht der Münsterländer über seine Ambitionen und seine Kritiker, Atomkraft, die Ampel-Koalition und die Situation seiner Partei.