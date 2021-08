Wüst: "Wir alle müssen vorbereitet sein"

Die Hochwasserkatastrophe hat viel Infrastruktur in NRW zerstört. Nun hat der Wiederaufbau begonnen. Wie der gelingen soll, hat NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) im Interview erzählt.

Interview zu Wiederaufbau in den Flutgebieten und Klimaschutz

Die Flut hat in den betroffenen Gebieten zentrale Bestandteile der Verkehrsinfrastruktur zerstört. Der Wiederaufbau hat begonnen. Über die Fortschritte und die politischen Lehren hat Redaktionsmitglied Frank Polke mit dem zuständigen NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) gesprochen.

Bei der Juli-Flut ist in den betroffenen Gebieten auch viel öffentliche Infrastruktur beschädigt worden. Im Baugewerbe wurde schon vorher über Fachkräftemangel geklagt. Wie soll der Wiederaufbau gelingen?

Wüst: Für die überörtliche Verkehrsinfrastruktur haben wir schnelle Vergaben und ein beschleunigtes Baurecht in Kraft gesetzt. Schon in der dritten Woche waren für 80 Baustellen Unternehmen beauftragt, an der Arbeit oder mit den Reparaturen fertig. Angesichts der großen Zerstörung wird es trotz aller Anstrengung gerade bei der Schiene aber dauern bis alles wieder hergestellt ist. Das Wichtigste für den schnellen Baufortschritt war, dass die mittelständische Bauwirtschaft und die Bauindustrie sehr schnell geholfen haben, erste Schäden zu reparieren.

Welche Lehren müssen aus der verheerenden Flutkatastrophe gezogen werden?

Wüst: Wir müssen wieder mehr Krise üben, auf allen Ebenen des Staates. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde die „Friedensdividende“ eingestrichen, ohne mögliche neue Bedrohungen genug ins Kalkül zu ziehen. Seit mehr als einem Jahr erleben wir eine Pandemie ungeahnter Dimensionen. Wir haben jetzt die Flutkatastrophe gesehen. Wir alle sind dankbar und angerührt von der großen Hilfsbereitschaft der Freiwilligen in den Flutgebieten. Darüber sollten wir aber nicht eine kritische Analyse vergessen. Wir müssen uns fragen: Was könnte die nächste große Krise sein? Ein flächendeckender Stromausfall? Ein Zusammenbruch des Internets? Eine Cyberattacke? Wir alle müssen wieder Krise üben und vorbereitet sein. Deshalb haben wir als Landesregierung den früheren THW-Präsidenten Broemme gebeten, die Abläufe des Katastrophenschutzes auf Verbesserungspotenzial zu untersuchen.

Bisher einziges Sachthema im Bundestagswahlkampf ist der Klimaschutz. Kann die CDU da überhaupt punkten?

Wüst: Sicher: Wir in Nordrhein-Westfalen gehen hier voran. Bis Ende nächsten Jahres werden bei uns sieben Kraftwerksblöcke, in denen Braunkohle verstromt wird, stillgelegt. Wir haben die Verantwortung angenommen, unseren Kindern ein klimaneutrales Land zu hinterlassen, das zugleich gute Arbeit und soziale Sicherheit garantiert – Klimaschutz und Wohlstand müssen zusammengehen. Sonst macht das uns auf der ganzen Welt keiner nach. Dann ist fürs Klima nichts geschafft. Die Dekarbonisierung vollenden und gleichzeitig Industrieland bleiben – diese Transformation des Wirtschaftsstandorts Deutschland ist unsere Aufgabe. Das geht nicht mit Radikallösungen. Das geht nur mit Innovationen, Maß und Mitte – und dafür stehen die CDU und unser Kanzlerkandidat Armin Laschet.