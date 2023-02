Zahl der Arztpraxen für Allgemeinmedizin in NRW gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Arztpraxen für Allgemeinmedizin ist in Nordrhein-Westfalen innerhalb von zehn Jahren deutlich gesunken. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, lag sie im Jahr 2021 bei 5804. Das seien 840 Praxen und somit 13 Prozent weniger gewesen als 2011 (damals 6644). Die Zahl der Facharztpraxen habe sich in diesem Zeitraum dagegen um nur vier Prozent verringert.

Von dpa