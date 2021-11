Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW steigt weiter an

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen erneut gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut am Montag berichtete, wurden den Behörden in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 111,2 Neuinfektionen bekannt. Am Vortag lag die sogenannte Wocheninzidenz bei 109,0, vor einer Woche bei 70,6. Der NRW-Wert lag damit unter dem bundesweiten Schnitt von 154,8.

Von dpa