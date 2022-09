Zahl der Studierenden in NRW geht leicht zurück

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Studierenden geht in Nordrhein-Westfalen voraussichtlich erneut leicht zurück. Nach ersten Schätzungen der Hochschulen sind im jetzt startenden Wintersemester rund 745.000 Studierende eingeschrieben, wie das NRW-Wissenschaftsministerium am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Das bedeutet einen Rückgang um 1,5 Prozent beziehungsweise 11.000 Studierende im Vergleich zum Wintersemester 2021/2022.

Von dpa