Zahl der überschuldeten Verbraucher in NRW sinkt weiter

Neuss (dpa/lnw)

Die Zahl der überschuldeten Verbraucherinnen und Verbraucher in Nordrhein-Westfalen ist in diesem Jahr trotz der dramatischen Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln erneut gesunken. Insgesamt registrierte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ihrem am Dienstag in Neuss veröffentlichten «Schuldneratlas Deutschland 2022» rund 1,5 Millionen Überschuldungsfälle im bevölkerungsreichsten Bundesland - rund 60.000 weniger als noch im Vorjahr.

Von dpa