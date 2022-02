Zahl der Versicherungsmakler sinkt deutlich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Für die in Nordrhein-Westfalen ansässigen Versicherungen sind deutlich weniger Menschen tätig als früher. Wie eine am Mittwoch vorgestellte Prognos-Studie zeigt, sind in dem Bundesland derzeit etwa 115.000 Menschen direkt bei Versicherungen beschäftigt oder als externe Makler im Einsatz. Das sind 11.000 weniger als 2012. Auftraggeber für die Studie war eine Gruppe von Versicherungen.

Von dpa