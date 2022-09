Zahl der wohnungslosen Menschen in NRW gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der wohnungslosen Menschen in Nordrhein-Westfalen ist nach einem jahrelangen Anstieg erstmals wieder leicht zurückgegangen. Zum Stichtag 30. Juni 2021 hatten 48 285 Menschen in NRW keine reguläre Wohnung mit eigenem Mietvertrag. Das waren rund 1700 (3,4 Prozent) weniger als im Vorjahr, wie aus der am Freitag von Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) vorgestellten Wohnungslosenstatistik hervorgeht.

Von dpa