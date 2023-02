Zehn Kilo Marihuana im Taxi: 29-Jähriger in Haft

Ein 29-jähriger Mann ist bei Gronau nahe der niederländischen Grenze mit zehn Kilogramm Marihuana in einem Taxi erwischt worden. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Der Taxifahrer durfte weiterfahren, da er glaubhaft versicherte, von seiner Ladung nichts gewusst zu haben, wie der Zoll Münster am Freitag mitteilte.

Das aus den Niederlanden kommende deutsche Taxi war den Zollbeamten in der Nacht zum Mittwoch aufgefallen. Der Fahrer habe angegeben, den 29-jährigen Fahrgast in Deutschland aufgenommen und in die Niederlande gefahren zu haben. Die dort in den Kofferraum eingeladenen Kartons habe der Fahrgast als Umzugsgut bezeichnet. Tatsächlich fanden die Zollbeamten darin jedoch die zehn Kilogramm Marihuana sowie eine weitere, noch unbekannte weiße Substanz.