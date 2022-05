Zehn Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Gevelsberg (dpa/lnw)

Zehn Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) verletzt worden. Das Treppenhaus brannte am Samstagmorgen in voller Ausdehnung und mehrere Personen standen an verrauchten Fenstern, wie die Feuerwehr mitteilte. Über Drehleitern, tragbare Leitern und das Treppenhaus seien die Bewohner in Sicherheit gebracht worden.

Von dpa