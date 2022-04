Zehnjährige auf Inlinern angefahren und schwer verletzt

Baesweiler (dpa/lnw)

Eine Zehnjährige auf Inline-Skates ist in Baesweiler (Städteregion Aachen) von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Von dpa