Jetzt gibt es eine Petition für „Layla“

„Layla“ steht auf Platz eins der deutschen Chats, doch die Diskussionen um den schlüpfrigen Party-Hit ebben nicht ab. Mehr als 25. 000 Menschen haben bis zum Donnerstagnachmittag eine Online-Petition unter dem Motto #freelayla unterschrieben. Gestartet wurde die Petition von der Plattenfirma, die den umstrittenen Song veröffentlicht hat. Chef ist Matthias Distel, bekannt als Party-Sänger Ikke Hüftgold.

Der Musikproduzent zeigt sich in den Sozialen Medien in seiner Rolle als Hüftgold mit Perücke und einem Schild „#freelayla“. Gemeinsam mit anderen Künstlern wirbt er bei „change.org“ „für künstlerische Freiheit – gegen Zensur“. Am Donnerstag war die Initiative laut „change.org“ auf dem Weg zur meistgezeichneten Petition der Internetseite, auch wenn sie nur symbolischen Charakter hat.

Musikproduzent und Mallorca-Sänger Ikke Hüftgold alias Matthias Distel. Foto: Horst Galuschka/dpa

Notz für „Kunstfreiheit“

Der von Kritikern für sexistisch erklärte Song „Layla“ von DJ Robin & Schürze wird aktuell auf Volksfesten wie dem Send in Münster und der Rheinkirmes in Düsseldorf nicht gespielt. Ein Sprecher der Stadt Münster betonte, dass der Send eine Familienveranstaltung sei. Und da passe „Layla“ nicht hin. Deshalb habe das Ordnungsamt die Bitte an den Schaustellerverband gerichtet, dass der Song nicht gespielt werde. Der Schaustellerverband wolle dieser Bitte nachkommen, bestätigte dessen Sprecher. Einen Ansatz für ein Verbot des Liedes sieht die Stadt allerdings nicht.

Nach Bundesjustizminister Buschmann (FDP) setzt sich auch der stellvertretende Fraktionschef der Grünen, Konstantin von Notz, für „Kunstfreiheit“ ein. Man müsse das „in einer freien Gesellschaft aushalten“.