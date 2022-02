Zeitung: Politiker äußern vor Woelki-Rückkehr Bedenken

Köln (dpa)

Landespolitiker von CDU und SPD haben vor der in zwei Wochen geplanten Rückkehr von Kardinal Rainer Woelki an die Spitze des Erzbistums Köln laut «Kölner Stadt-Anzeiger» Bedenken geäußert. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sagte der Zeitung: Woelkis voraussichtliche Rückkehr am 2. März stelle «eine besondere Herausforderung dar, besonders dann, wenn der Eindruck entsteht, dass aus dieser Krise keine Lehren gezogen werden.»

Von dpa