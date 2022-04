«Zero, Pop und Minimal» im Von der Heydt-Museum

Wuppertal (dpa/lnw)

Von A wie Josef Albers bis W wie Ludwig Wilding: Das Von der Heydt-Museum in Wuppertal stellt in den kommenden Monaten eine künstlerische Zeit der Revolte in den Mittelpunkt. «Zero, Pop und Minimal: Die 1960er und 1970er Jahre» heißt eine Ausstellung, die von diesem Sonntag an (bis Juli 2023) dort zu sehen ist.

Von dpa