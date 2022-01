Zoll findet gebratenes Schuppentier in Koffer

Düsseldorf (dpa)

Zollbeamte haben am Düsseldorfer Flughafen im Koffer einer Reisenden ein gehäutetes und gebratenes Pangolin - ein Schuppentier - gefunden. Auf Nachfrage habe die 42-jährige Frau geantwortet, dass es sich bei dem Pangolin um eine Delikatesse handele, teilte der Zoll am Mittwoch mit. Sie habe das Schuppentier auf einer Farm in Ghana gekauft, um es daheim zusammen mit ihrer Familie zu essen.

Von dpa