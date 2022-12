Zoll hofft auf gesicherte Maultaschenproduktion in NRW

Hamburg (dpa)

Das Zollamt Hamburg hat eine nicht-geprüfte Maultaschenmaschine sichergestellt. Der Maschine aus China fehlte die CE-Kennzeichnung und sie war damit in Deutschland nicht zugelassen, wie der Zoll am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Maschine, die bereits Ende November aus dem Verkehr gezogen wurde, war mit einem Wert von rund 95.000 Euro für einen Empfänger in Nordrhein-Westfalen bestimmt.

Von dpa