Zoll stellt neun Kilogramm Drogen und Waffen sicher

Duisburg/Kleve (dpa/lnw)

Mehr als neun Kilogramm Drogen mit einem geschätzten Schwarzmarktwert von rund 100.000 Euro und diverse Waffen hat der Zoll in Kevelaer am Niederrhein sichergestellt. Ein 23 Jahre alter Verdächtiger sei vor zwei Wochen aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Als der Mann am Grenzübergang Einsatzkräfte der Bundespolizei Kleve und des Hauptzollamts Duisburg bemerkte, beschleunigte er sein Auto, um sich der Kontrolle zu entziehen. Der Fluchtversuch endete nach kurzer Zeit mit einem Unfall auf einer Kreisverkehrsinsel, teilte der Zoll am Freitag mit.

Von dpa