Zoller schlägt Alarm: «Müssen konkurrenzfähig werden»

Bochum (dpa)

Stürmer Simon Zoller hat nach der höchsten Heim-Niederlage des VfL Bochum in der Bundesliga-Historie Alarm geschlagen. «Wir müssen schleunigst Lösungen finden, um dahin zu kommen, dass wir konkurrenzfähig sind. Das wären wir heute wahrscheinlich nicht nur gegen Bayern München nicht gewesen», sagte Zoller nach dem 0:7 (0:4) am Sonntag gegen den FC Bayern. «Viele sind noch nie, mich eingeschlossen, so nach allen Regeln der Kunst schwindelig gespielt worden», sagte der 31-Jährige.

Von dpa