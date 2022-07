Zoo Duisburg: Vom rosa Gummibärchen zum Koalakind

Duisburg (dpa/lnw)

Tierpfleger Mario Chindemi filmte vor neun Monaten im Duisburger Zoo die Geburt eines Koala-Babys - nun hat das noch namenlose Jungtier den schützenden Beutel von Koala-Mama Eora verlassen. Das graue Fellknäuel mit den großen Knopfaugen erkunde bereits auf eigene Faust die Umgebung und präsentiere sich den Besuchern, teilte der Zoo am Freitag mit. «Die junge Dame wächst, ist munter und knabbert bereits am Eukalyptus», sagte Chindemi, der sich noch gut an die Geburt des Winzlings erinnert.

Von dpa