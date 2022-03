Zorc zeigt Verständnis für Flick

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung und ab Sommer Zorcs Nachfolger beim BVB, hatte am Sonntag ironisch erklärt, man habe selbst in der nun anstehenden Länderspiel-Pause «eine gute Trainingsgruppe. Es sind ja viele deutsche Nationalspieler da.» Auch er verwies auf das Gespräch mit Flick und erklärte: «Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.»

Kandidaten des BVB oder in der Vergangenheit schon eingeladen waren Mats Hummels, Emre Can, Mo Dahoud, Julian Brandt und Marco Reus.