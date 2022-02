Zu gefährlich: Hauseigentümer fordern Abbau von Geldautomat

Ratingen (dpa/lnw)

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Ratingen verlangen den Abbau eines Geldautomaten im Erdgeschoss des Hauses. Sie befürchten, dass auch dort Gangster zuschlagen und den Automaten in die Luft sprengen könnten. Am kommenden Montag wird der Fall am Düsseldorfer Oberlandesgericht verhandelt (Az.: I-9 U 25/21).

