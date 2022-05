Zufall: Große Cannabis-Plantage in Gelsenkirchen entdeckt

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Durch Zufall ist in Gelsenkirchen eine illegale Cannabis-Plantage aufgeflogen. Die Feuerwehr sei am Sonntag wegen eines Wasserschadens zu einem mutmaßlich leerstehenden Wohnhaus in der Neustadt gerufen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort entdeckten die Feuerwehrleute die Großplantage, die sich über insgesamt drei Etagen erstreckte, und informierten die Polizei.

Von dpa