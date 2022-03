Zugbegleiter soll Mann ohne Ticket getreten haben

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw)

Ein Zugbegleiter soll einen 22-Jährigen wegen eines fehlenden Tickets nach gegenseitigen Beleidigungen in den Rücken getreten haben. Die Tat passierte am Dienstagmorgen in einem Regionalexpress im Hauptbahnhof Mülheim an der Ruhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 22-Jährige war mit zwei anderen, beide 19 Jahre alt, ohne Fahrschein unterwegs, als der Zugbegleiter sie um das Vorzeigen der Tickets bat. Da die drei dazu nicht in der Lage waren, mussten sie in Mülheim an der Ruhr aussteigen, worüber sich der 22-Jährige beschwerte.

Von dpa