Zugverkehr bei Mülheim wegen Polizeieinsatz gestört

Wegen einer polizeilichen Ermittlung in der Nähe des Hauptbahnhofs in Mülheim an der Ruhr ist der Zugverkehr im Ruhrgebiet erheblich beeinträchtigt. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, dauern die Ermittlungen und die Beweissicherung im Gleisbereich noch an. Ein Zug musste evakuiert werden. Zahlreiche Regionalstrecken und S-Bahnlinien waren von der Sperrung der Strecke betroffen. Züge, die zwischen Duisburg und Essen verkehren, mussten umgeleitet werden oder hatten erhebliche Verspätungen. Teilweise sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. Wie lange die Störungen andauern, war laut Deutscher Bahn zunächst nicht absehbar.