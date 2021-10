Zum 25. Mal: Tag der offenen Moschee deutschlandweit

Köln (dpa)

Zum 25. Mal öffnen Moscheen in Deutschland heute wieder ihre Türen. Der Tag der Offenen Moschee steht in diesem Jahr unter dem Motto «Moscheen gestern und heute». Dem Koordinationsrat der Muslime (KRM) zufolge machen bundesweit rund tausend Moscheegemeinden mit. In der Kölner Zentralmoschee der Türkisch Islamischen Union Ditib startet am Vormittag eine größere Veranstaltung mit zahlreichen Gästen aus Politik und Gesellschaft.

Von dpa