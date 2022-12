Zusammenprall von zwei Autos: Vier Verletzte

Ein 61-Jähriger hatte am Donnerstagabend versucht zu wenden, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, wie die Polizei mitteilte. Dabei stieß er mit einem Auto zusammen, an dessen Steuer eine 69-Jährige saß. Der 61-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, schwer verletzt geborgen und mit einen Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 69 Jahre alte Autofahrerin sowie zwei Kinder, die sich in ihrem Auto befanden, wurden leicht verletzt.