Zusammenstoß mit Auto: 75-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte eine 28-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug mit dem 75-Jährigen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der Radfahrer war demnach am Donnerstagabend von einem Radweg aus nach links auf eine Kreuzung eingebogen, als es zu dem Unfall kam. Der Rentner wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.