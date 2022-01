Zusammenstoß mit Falschfahrer auf A2: Vier Schwerverletzte

Herford (dpa/lnw)

Bei einem Falschfahrer-Unfall auf der Autobahn 2 bei Herford sind vier Menschen schwer verletzt worden, darunter auch der Unfallverursacher. Der Falschfahrer war der Polizei in Herford und in Minden am Sonntagabend gemeldet worden, wie die Beamten mitteilten. Die Polizisten versuchten vergeblich, den 68 Jahre alten Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Vor der Anschlussstelle Lauenau (Landkreis Schaumburg) kollidierte sein Wagen schließlich frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Der 68-Jährige und alle drei Insassen des anderen Fahrzeugs verletzten sich nach Angaben der Polizei schwer.

Von dpa