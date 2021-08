Zusammenstoß: Zeugen helfen Insassen in umgekipptem Auto

Bei einem Zusammenstoß an einer Grundstücksausfahrt in Haan (Kreis Mettmann) sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt worden. Aufmerksame Zeugen richteten einen durch den Unfall umgekippten Kleinwagen wieder auf und informierten die Rettungskräfte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Diese befreiten die schwer verletzten Insassen, den 77 Jahre alten Fahrer und seine 81 Jahre alte Beifahrerin, aus dem Kleinwagen und brachten sie ins Krankenhaus. Der 38 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos wurde demnach leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 38-Jährige von einer Grundstücksausfahrt aus nach links abbiegen wollen. Vermutlich aufgrund der Sichtbehinderung durch geparkte Autos übersah er den Kleinwagen des 77-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Das kleinere Auto wurde durch den Aufprall durch die Luft geschleudert und blieb auf der Seite liegen, bevor die Ersthelfer es wieder auf die Räder stellten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 9000 Euro.