Zwei 13-Jährige sollen Feuer an Schule gelegt haben

Beverungen (dpa/lnw)

Nach einem Feuer an einer Schule in Beverungen im Kreis Höxter hat die Polizei zwei 13-Jährige als mutmaßliche Brandstifter identifiziert. Sie hätten sich zur fraglichen Zeit im Außenbereich der Schulcafeteria aufgehalten und dort mit Feuer hantiert, berichteten die Beamten am Donnerstag. Bei einer Durchsuchung seien «belastende Videoaufnahmen» gefunden worden.

Von dpa