Zwei Abgänge beim SC Paderborn

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat am letzten Tag der Wechselfrist zwei Spieler abgegeben. Luca Marseiler verliehen die Ostwestfalen für den Rest der Saison an den Drittligisten Viktoria Köln. Der Vertrag mit Pascal Steinwender wurde hingegen aufgelöst. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt ebenfalls in die dritte Liga zum SC Verl. Das teilte der SCP am Dienstag mit.

Marseiler war erst im Sommer von der SpVgg Unterhaching nach Paderborn gekommen. Laut Sportchef Fabian Wohlgemuth hat der 24-Jährige indes kaum Aussichten auf ausreichend Spielpraxis beim SCP. Auch Steinwender konnte sich in Paderborn nicht durchsetzen und war in der vergangenen Saison schon an den VfB Lübeck verliehen worden.