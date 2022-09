Zwei Anwohner bei Geldautomatensprengung in Neuss verletzt

Zwei Geldautomaten in einer Nacht: Im ostwestfälischen Harsewinkel und im niederrheinischen Neuss haben Unbekannte Explosionen ausgelöst, um Bargeld aus Geldautomaten zu erbeuten. In Neuss wurden dabei zwei Anwohner verletzt.

Bei einer Geldautomatensprengung in Neuss sind am Donnerstag zwei Anwohner leicht verletzt worden. Unbekannte Gangster hätten in der Nacht zwei Detonationen ausgelöst, die einen erheblichen Schaden am Gebäude verursacht hätten, teilte die Polizei mit. Zeugen sahen drei Männer, die nach der Tat mit einem roten Fluchtwagen in Richtung Autobahn 46 davongefahren seien. Eine großangelegte Fahndung mit Einsatz eines Polizeihubschraubers verlief ergebnislos. In der gleichen Nacht knallte es auch in Harsewinkel im Kreis Gütersloh. Nach dieser Explosion alarmierten Zeugen die Polizei und beobachteten mehrere Täter, wie sie einen Gegenstand zu einem Kombi transportierten und dann flüchteten.

Nach Angaben der Polizei entstand ein erheblicher Schaden am Gebäude. Ein Laden direkt neben der Bank und ein gegenüberliegendes Gebäude wurden ebenfalls beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Zeugen zufolge waren drei bis vier Männer am Werk. Das Kennzeichen an ihrem Auto entpuppte sich als gestohlen.