Zwei Autofahrer bei Unfall auf Bundesstraße verletzt

Eine 24-Jährige fuhr am Mittwochabend aus bislang ungeklärten Gründen einem 57-Jährigen aufs Heck, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Beide wurden bei dem Unfall verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die B64 für etwa zweieinhalb Stunden vollgesperrt.