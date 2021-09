Zwei Brände an einer Schule: Fünf Schüler leicht verletzt

An einer Hauptschule in Erftstadt hat es an zwei Tagen hintereinander gebrannt. Fünf Schüler erlitten leichte Rauchvergiftungen. Beim ersten Brand am Mittwoch habe ein Lehrer das Feuer mit einem Feuerlöscher noch vor Eintreffen der Rettungskräfte löschen können, berichtete die Polizei am Donnerstag in Hürth.

Zwei Kinder kamen in ein Krankenhaus. Die Schule wurde evakuiert und alle Schüler bekamen für den Rest des Tages schulfrei. Wie sich herausstellte, war der Brand durch einen technischen Defekt einer Lautsprecheranlage verursacht worden.

Prompt brannte es am Donnerstag erneut: Diesmal hatten in einem Klassenzimmer Schulbücher Feuer gefangen. Eine Schülerin löschte die brennenden Bücher mit einem weiteren Feuerlöscher. Diesmal mussten drei Kinder vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.