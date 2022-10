Zwei Deutsche bei Darts-EM in Dortmund dabei

Gibraltar/Dortmund (dpa)

Martin Schindler und Gabriel Clemens sind als deutsche Vertreter bei der Darts-Europameisterschaft in Dortmund am Start. Das geht aus dem European-Tour-Ranking des Weltverbandes PDC während des 13. und letzten Events in Gibraltar hervor. Die EM in Dortmund (27. bis 30. Oktober) ist der Schlusspunkt der European Tour, die unter anderem in München, Stuttgart, Prag, Budapest und Gibraltar ausgespielt wurde. Weitere deutsche Spieler sind nicht qualifiziert.

Von dpa