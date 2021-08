Zwei Jugendliche bei Unfall mit Sportboot verletzt

Zwei Jugendliche im Alter von 13 und 17 Jahren sind bei einem Unfall mit einem Sportboot im Kreis Recklinghausen verletzt worden. Der 71 Jahre alte Fahrer des Bootes habe am Mittwochabend die Kontrolle über das Boot verloren und sei gegen eine Wand des Dortmund-Ems-Kanals in der Nähe des alten Kraftwerks in Datteln geprallt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Jugendlichen seien von der Feuerwehr aus dem Sportboot gerettet und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt saßen in dem Boot fünf Menschen, wie die Polizei mitteilte. Zurzeit gehe man von einem technischen Defekt als Unfallursache aus.