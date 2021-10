Winterberg (dpa/lnw)

Zwei Rennrodlerinnen sind am Freitagabend beim Training auf einer Bobbahn in Winterberg (Hochsauerlandkreis) schwer verletzt worden. Die beiden 16-jährigen Mädchen waren nach Angaben der Polizei mit hoher Geschwindigkeit auf der Bahn unterwegs gewesen, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Unfall kam. Rettungshubschrauber brachten die beiden Verletzten in Fachkliniken.

Von dpa