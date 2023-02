Zwei Männer bei Frontalunfall schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im ostwestfälischen Rietberg sind zwei Männer schwer verletzt worden. Bei dem 20 Jahre alten mutmaßlichen Unfallverursacher bestand Lebensgefahr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 65 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort.

Der 20-Jährige war Polizeiangaben zufolge am Dienstagnachmittag in dem Ort im Kreis Gütersloh ohne erkennbaren Grund auf die Gegenfahrbahn geraten. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Dortmunder Klinik geflogen.