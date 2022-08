Zwei Männer in Düsseldorfer Altstadt durch Stiche verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei Streitereien sind in der Nacht zum Sonntag in der Düsseldorfer Altstadt zwei Männer durch Stiche verletzt worden. Zunächst erschien laut Polizei ein 29-Jähriger in der Polizeiwache Stadtmitte mit einer Stichverletzung am Rücken. Er berichtete, dass er und seine Begleiter mit einer Gruppe Unbekannter aneinandergeraten waren. Einer der Unbekannten soll mit einem Messer gedroht und die Herausgabe einer Musikbox gefordert haben. Die Gruppe um den 29-Jährigen floh daraufhin. Erst auf der Flucht bemerkte der 29-Jährige die Verletzung. Er wurde ambulant behandelt.

Von dpa