Zwei Menschen getötet: Staatsanwalt legt Anklage vor

Bielefeld (dpa)

Rund dreieinhalb Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 51-Jährigen Frau und ihres Bruders (48) in Espelkamp in Ostwestfalen hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld Anklage erhoben. Der Sprecher des Landgerichts Bielefeld bestätigte am Dienstag den Eingang.

Von dpa