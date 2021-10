Zwei Motorradfahrer prallen auf Landstraße frontal zusammen

Ein 74-Jähriger war am Freitagnachmittag mit seiner Maschine auf der Straße unterwegs, als er in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er frontal mit einem Motorrad eines 55-Jährigen zusammen.

Beide Fahrer stürzten und wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht – der ältere Mann per Rettungshubschrauber, der jüngere mit einem Rettungswagen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.