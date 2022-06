Zwei Radfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Ein 40-Jähriger fuhr am Dienstag auf einem Radweg, als plötzlich ein anderer Mann über eine Holzbrücke auf den gleichen Weg auffuhr und mit ihm kollidierte, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Der 40-jährige Mann habe sich vermutlich einen Schulterbruch zugezogen, der 57-Jährige eine Kopfplatzwunde, mehrere Rippenbrüche und vermutlich einen Schlüsselbeinbruch. Bei dem älteren Mann sei Alkoholgeruch wahrgenommen worden, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde, hieß es. Beide Männer sollen keinen Helm getragen haben und kamen am Dienstagabend in ein Krankenhaus.