Zwei Schwerstverletzte bei Explosion in Chemie-Labor

Minden (dpa)

Bei einem Unfall im Labor eines Chemikalienherstellers in Minden sind zwei Personen sehr schwer verletzt worden. Zwei weitere erlitten nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Es sei zu einer Verpuffung in einem Prüflabor gekommen, das nicht Teil der Produktion sei, sagte eine Sprecherin des Schweizer Unternehmens Siegfried PharmaChemikalien am Dienstag. Dadurch sei ein Brand ausgebrochen, bei dem zwei Mitarbeiter schwer verletzt wurden. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.

Von dpa