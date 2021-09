Zwei Spiele Sperre für Palsson nach Roter Karte gegen KSC

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 muss in den kommenden beiden Spielen auf Victor Palsson verzichten. Der Isländer wurde nach seiner Roten Karten aus dem Spiel gegen den Karlsruher SC (1:2) am Freitag für die nächsten beiden Partien gesperrt. Palsson muss zudem 5000 Euro Strafe bezahlen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. Dem Urteil des DFB-Sportgerichts stimmten Schalke und Palsson bereits zu, es ist damit rechtskräftig.